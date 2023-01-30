بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، صدور العدد الأول من الجريدة الرسمية، بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2022م الصادر عن المجلس بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان، إن العدد الأول صدر بتاريخ 16 يناير 2023 بأمر من رئيس مجلس النواب، حيث احتوى على ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية.

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كما تضمن العدد الأول القانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.

وفي السادس من ديسمبر 2022، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.