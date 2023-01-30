اتفاقية بين بلدية حي الأندلس وشركة «اليقين» لإنهاء إنشاءات المناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس وشركة «اليقين» للعقارات، اتفاقية لاستكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية في البلدية، خاصة في المناطق المتضررة.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير في بيان اليوم الإثنين إن وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى المهدي حضر مراسم توقيع الاتفاقية.

استئناف المشروعات المتوقفة في حي الأندلس

وأضاف البيان أن الشركة ستقدم خدماتها لصالح بلدية حي الأندلس في حل المختنقات واستكمال المشروعات المتوقفة بما يخدم البلدية ومواكبة احتياجاتها في البنى التحتية والسكن الجيد وغيرها من الخدمات التي تصب في صالح المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية وقعت ضمن مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء «عودة الحياة» للمشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات المتوقفة ومعالجة المباني الآيلة للسقوط.

- بالصور: غرق مبني بلدية حي الأندلس نتيجة الأمطار الغزيرة

- صيانة محطة كهرباء الآثار القديمة بحي الأندلس

- بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

الأمطار تغرق حي الأندلس

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أغرقت مياه الأمطار الغزيرة مبنى بلدية حي الأندلس وعددا من المنازل في المنطقة.

إلى ذلك، قالت الوزارة إنها تابعت ملف التعويضات للمناطق المتضررة ومن بينها منطقة تاورغاء.

وعقد المهدي الأربعاء الماضي اجتماعا بحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات ناصر ارفيدة ومدير مكتب مشروعات المنطقة الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية امراجع ميلاد لمتابعة الوضع في تاورغاء.

متابعة أوضاع المتضررين بتاورغاء

واستعرض المجتمعون أعمال الحصر والتقدير للمباني المتضررة بمدينة تاورغاء ومعرفة العوائق التي تعيق عملية الحصر وإحالة نتائج أعمال المكاتب الهندسية الاستشارية إلى الوزارة.

وأشار ميلاد إلى تسليم 2700 ملف واستمرار حصر 3300 ملف آخر، مضيفا أن المكتب مستمر في عمله حتى إنجاز العمل خلال شهر.

وتابع: «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية دفع مستحقات المكاتب الهندسية الاستشارية التي أنجزت أعمالها، فيما تقدمت الوزارة بطلب تفويض مالي ضمن ميزانية العام 2023م لجميع المناطق المتضررة».

المهدي مع مسؤولي بلدية حي الأندلس على هامش توقيع اتفاق مع شركة اليقين للعقارات، 30 يناير 2023 (وزارة الإسكان)

المهدي مع مسؤولي بلدية حي الأندلس على هامش توقيع اتفاق مع شركة اليقين للعقارات، 30 يناير 2023 (وزارة الإسكان)