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ضبط سارق 37 ألف دينار من منزل مواطن في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 08:22 مساء
ضبط سارق 37 ألف دينار من منزل مواطن في طرابلس
شعار مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على متهم بسرقة 37 ألف دينار من منزل أحد المواطنين في طرابلس.

وأفاد بيان نشرته المديرية، عبر صفحتها على فيسبوك، بأن أحد المواطنين تقدم قبل أربع سنوات (بتاريخ 19 يناير 2019)، ببلاغ لدى مركز شرطة المدينة ضد شخص كونه دخل منزله واستولى على مبلغ مالي وقدره 37 ألف دينار.

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وأضاف البيان أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي ألقوا القبض على المتهم بتاريخ 22 يناير 2023، في إطار تنفيد الخطة الأمنية لضبط المطلوبين. وبسماع أقواله اعترف بقيامه بالواقعة، وأحيل إلى مركز الشرطة المختص.

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