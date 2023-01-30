ضبط سارق 37 ألف دينار من منزل مواطن في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على متهم بسرقة 37 ألف دينار من منزل أحد المواطنين في طرابلس.

وأفاد بيان نشرته المديرية، عبر صفحتها على فيسبوك، بأن أحد المواطنين تقدم قبل أربع سنوات (بتاريخ 19 يناير 2019)، ببلاغ لدى مركز شرطة المدينة ضد شخص كونه دخل منزله واستولى على مبلغ مالي وقدره 37 ألف دينار.

- القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

وأضاف البيان أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي ألقوا القبض على المتهم بتاريخ 22 يناير 2023، في إطار تنفيد الخطة الأمنية لضبط المطلوبين. وبسماع أقواله اعترف بقيامه بالواقعة، وأحيل إلى مركز الشرطة المختص.