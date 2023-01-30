لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لغز مقتل عائلة مكونة من خمسة أفراد في غريان، إذ تبين أن الابن الأكبر للأسرة وراء الحادث، مرجعًا ذلك إلى سوء المعاملة.

وقالت المديرية إن مركز شرطة أبوزيان بمديرية أمن غريان وصله بلاغ مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وفاة عائلة من خمسة أفراد.

حريق مفتعل وراء الكارثة

ومن خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة وسماع أقوال فردين من العائلة نجيا من الحريق، أفادا بأن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي.

وبمعاينة خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية موقع الحادث، تبين أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه أنها مادة بترولية، وأن الحريق قد يكون بفعل فاعل.

وبعد عمل قسم البحث الجنائي غريان، جرى الوصول للمتهم وضبطه وهو الابن البكر وأحد الناجين من الحريق. وبالتحقيق معه اعتراف بافتعاله للحريق، إذ قام متعمداً مع سبق الإصرار والترصد بقتل المجني عليهم «والديه وأخوه وإخوته البنات»، إذ انتظر حتى نومهم ليرتكب الحادث.

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المتهم: سوء معاملة دفعني لإضرام النيران

وأوضح المتهم أنه عند الساعة الثالثة صباحاً أحضر جالونًا سعته سبعة لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني، الذي كان نائما هو الآخر، لكنه تمكن من الخروج؛ فيما أضرم المتهم النيران في المنزل كاملًا بهدف تضليل العدالة.

وأضاف أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة سوء معاملة أفراد أسرته له وممارسة ضغوطات عليه؛ بينما جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.