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مهلة أسبوعا للمخالفين قبل إزالة المباني العشوائية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 30 يناير 2023, 07:09 مساء
مهلة أسبوعا للمخالفين قبل إزالة المباني العشوائية في بني وليد
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
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أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومديرية أمن بني وليد وشركة الخدمات العامة طرابلس، المواطنين المخالفين في بني وليد أسبوعا اعتبارا من اليوم الإثنين، لإزالة كافة المباني العشوائية بالمدينة قبل تنفيذ عمليات الهدم والإزالة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط»، أن عملية الإزالة ستبدأ يوم الأحد القادم للإخلاء بناء على طلب المتواجدين داخل هذه المباني وذلك إلى حين إخراج أمتعتهم وحاجاتهم، قبل البدء في الإزالة والهدم لهذه المباني المخالفة.

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وذكر المكتب الإعلامي للمديرية، أن هذه الإجراءات تأتي بناء على أمر النيابة العامة القاضي بإخلاء كافة المباني العشوائية داخل المدينة وتنفيد عملية الهدم والإزالة للحفاظ على المظهر العام ورد الحقوق لأهلها.

رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
رجال الأمن يضعون علامات على المباني المخالفة في بني وليد تمهيدا لإزالتها. (الإنترنت)
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