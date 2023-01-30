غرفة التجارة ببنغازي تتفق على تنظيم معارض وأسواق مشتركة مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع مسؤولون من غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي مع الغرفة التجارية التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، إذ جرى الاتفاق على تنظيم معارض وأسواق تجارية مشتركة في البلدين.

وقالت الغرفة المصرية في بيان أمس الأحد إن الاجتماع ركز على تعزيز التقدم في الإنتاج الصناعي في البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري وتبادل النشرات والمعلومات والإحصاءات بين الغرفتين لتكون مرجعا ومصدرا للبيانات، بما يمكن من التعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق من السلع المختلفة.

العبيدي للشركات المصرية: لا تتركوا المجال لأوروبا

وطالب رئيس غرفة بنغازي صالح العبيدى الشركات المصرية بـ«باقتحام السوق الليبية وعدم ترك المجال لشركات الدول الأوروبية والآسيوية التى تعمل الآن للسيطرة على الأسواق الليبية»، وفق البيان.

وأشار العبيدي إلى ضرورة العمل على تبادل الوفود التجارية بين البلدين لزيادة التبادل في مجالات الصناعة والخدمات وتفعيل بنود الاتفاقيات المشتركة للاستفادة منها فى تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين، مع حل المشاكل التي تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري بالجيزة وبنغازي عن طريق لجان التحكيم المشتركة.

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دراسة احتياجات السوقين الليبية والمصرية

شارك في الاجتماع رئيس غرفة تجارة الجيزة النائب عادل ناصر الذي تحدث عن «الروابط التاريخية التي تربط مصر ودولة ليبيا الشقيقة والتي تمتد إلى آلاف السنين»، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تستند إلى أسس قوية تدعمها السياسة الاقتصادية لكل دولة.

وأضاف ناصر أن دور الغرف التجارية يتمثل في تنمية العلاقات التجارية بين الدول لما لها من فاعلية ومرونة وخبرة عملية في دراسة الأسواق واحتياجاتها، بما تضمه من فوائد ومعلومات لرجال أعمال.

مسؤولون بغرفة التجارة بنغازي خلال لقائهم مع مسؤولي غرفة التجارة بمدينة الجيزة المصرية، الجيزة، (غرفة التجارة المصرية)

مسؤولون بغرفة التجارة بنغازي خلال لقائهم مع مسؤولي غرفة التجارة بمدينة الجيزة المصرية، الجيزة، (غرفة التجارة المصرية)