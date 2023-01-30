بلينكن: عقد الانتخابات الليبية هذا العام هو الطريق الوحيد لحل قابل للحياة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام، معبترا أن هذا الاستحقاق الديمقراطي «هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل قابل للحياة».

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة اليوم الإثنين، إن «مصر وقيادتها تلعب دورا مهما في معالجة الأزمة في ليبيا وعقد الانتخابات هذا العام هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل قابل للحياة والتأكد من حق الشعب الليبي باختيار قيادته».

وأضاف بلينكن أن «التقدم في المسار الدستوري لإجراء الانتخابات سيكون مهما»، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لعقد الانتخابات قريبا.

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وبحث بلينكن مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

الدعم الدولي للانتخابات الليبية

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة اليوم الإثنين، «أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا»، حسب وكالة «رويترز».

وأمس الإثنين، قال بلينكن في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية السعودية بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن «الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي».