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حظر استيراد البيض المخصب من الخارج إلا بإذن مركز الصحة الحيوانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 04:27 مساء
حظر استيراد البيض المخصب من الخارج إلا بإذن مركز الصحة الحيوانية
بيض المائدة, (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين، حظر استيراد البيض المخصب، دون الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية .

وأصدر وزير الاقتصاد محمد الحويج القرار رقم 30 لسنة 2023م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب، ونص في مادته الأولى على: حظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إحالة نسخة من أذونات الاستيراد لوزارة الاقتصاد
وتنص المادة الثانية على اختصاص المركز الوطني للصحة الحيوانية بإحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.

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الأذونات ترسل إلى مصلحة الجمارك والمصرف المركزي 
وتتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات إلي مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي، وفق المادة الثالثة من القرار.

أما المادة الرابعة، فتشدد على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

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