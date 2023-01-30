مفوضية الانتخابات تتابع تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عقد اجتماع لتنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب، بحضور خبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

عُقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السايح، وعضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، والمدير العام محمد قحيص، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

ما هو مشروع التحقق الإلكتروني؟

وتقول المفوضية إن التحقق الإلكتروني يسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بتوفير أجهزة إلكترونية خاصة في جميع مراكز توزيع بطاقة الناخب ومحطات الاقتراع؛ للتحقق إلكترونيا من هوية الناخب.

وأوضحت أن التحقق سيجري من خلال مسح البطاقة الصادرة من المفوضية، والتي تحمل رمز الاستجابة السريعة الـ«QR»، إضافة إلى الحصول على بصمة الإصبع الخاصة بالناخب لغرض المطابقة عند اقتضاء الحاجة لذلك.

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إشادة أممية بمهمة مفوضية الانتخابات

والأربعاء الماضي، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا، محمد أوجار، بما أنجزته المفوضية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

والتقى أوجار مع عضوة مجلس المفوضية، رباب حلب، رفقة وفد من البعثة لتناول المقترحات الخاصة بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة والوصول إلى المسار الديمقراطي الذي يسعى له كل الليبيين.

جانب من حضور اجتماع متابعة تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب بمفوضية الانتخابات، 30 يناير 2023 (مفوضية الانتخابات)

جانب من حضور اجتماع متابعة تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب بمفوضية الانتخابات، 30 يناير 2023 (مفوضية الانتخابات)