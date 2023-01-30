«النهر الصناعي» يعلن خلو خط «القرضابية - هراوة» من التعديات بعد إزالة 65 وصلة غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خلو الخط المار من خزان القرضابية حتى مدينة هراوة، بطول 100 كيلومتر، من أي وصلات غير شرعية.

جاء ذلك بعد إزالة أكثر من 65 وصلة خلال الفترة الماضية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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كما أشار البيان إلى إزالة وصلتين بموقع سرت من قبل أفراد الأمن الصناعي وفريق صيانة المنظومة، بمساندة ودعم أفراد كتيبة أمن النهر الصناعي، وذلك في إطار المحافظة على استقرار الإمداد المائي.

جهود إزالة وصلة غير شرعية على خط النهر الصناعي في سرت، 30 يناير 2023، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

القوات المسؤولة عن تأمين أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية.