  • Alwasat News
Atwasat

محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 01:29 مساء
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته السياسية
الدبيبة وميلوني خلال حضورهما توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط و«إيني»، 28 يناير 2023، (حكومة الوحدة)
alwasat radio

قال المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي يسعى إلى إشراك لاعبين دوليين ذي ثقل مثل روما وواشنطن في مبادرة سياسية جديدة لإعادة إطلاق عملية الاستقرار في ليبيا التي توقفت فجأة في الشهور الأخيرة.

وأضاف روفينيتي إن مبادرة المبعوث الأممي ستقدم في الأسابيع المقبلة، حيث يجب أن تخلق مسارا جديدا عبر ولادة حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات، حسب تصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الإثنين.

تحالفات روما وواشنطن
وأشار المحلل السياسي إلى أهمية زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا، معتبرا أن المصير الليبي اختبار لقدرات السياسة الخارجية الإيطالية، ليس فقط في هذا الملف بالتحديد، لكن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.

كما لفت إلى أن رحلة ميلوني جاءت بعد زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز إلى ليبيا ثم مصر، وكأنه يؤكد أن «تحالفات روما وواشنطن تتحرك على الساحة الليبية».

تدفقات الهجرة
وذكر روفينيتي أن الزيارة تشهد على الاهتمام الأميركي بما يحدث في ليبيا، إذ إن ما يحدث فيها لا يبقى داخلها فقط بل يمتد للمنطقة بأكملها.

- وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
- ميلوني: نتمنى وجود برامج ملموسة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.. وأرقام الهجرة زادت 50%
- الدبيبة: استقرار ليبيا ينهي المراحل الانتقالية ويعبر بنا إلى الانتخابات
- المنفي يستعرض مع ميلوني آليات استقرار ليبيا
- بين «خطة ماتي» ومرسوم يحد من إنقاذ أرواح اللاجئين.. انتقادات وجدل سياسي يسبق زيارة ميلوني إلى ليبيا

وقال إن القضية الأمنية على المحك وخصوصا مسألة تدفقات الهجرة، موضحا أن الرؤية الإيطالية المتمثلة في «خطة ماتي» في شمال أفريقيا تهدف إلى تسهيل تدفق التنمية التي يمكن أن تبطئ الهجرة غير الشرعية، ورأى أن الرغبة الإيطالية في العودة إلى الريادة في المصير الليبي أمر أساسي للتخطيط الاستراتيجي، ولكن أيضا في مواجهة التطورات التكتيكية الجارية في الملف.

وشدد روفينيتي على أن الدور الإيطالي بات حاسما في هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة تجنب إيطاليا الاختلالات، وأن تتحرك نحو التوازنات مع عدم استبعاد أي جهات فاعلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته السياسية
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته ...
مباحثات بين باتيلي وبوريطة
مباحثات بين باتيلي وبوريطة
«الداخلية» تبحث دعم نشاط «الصليب الأحمر» في ليبيا
«الداخلية» تبحث دعم نشاط «الصليب الأحمر» في ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن خلو خط «القرضابية - هراوة» من التعديات بعد إزالة 65 وصلة غير شرعية
«النهر الصناعي» يعلن خلو خط «القرضابية - هراوة» من التعديات بعد ...
بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات بـ«الروبوت»
بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟...
المزيد
«يونيسف»: مهمة ميدانية في بنغازي ضمن خطة توزيع الوجبات على 8 آلاف تلميذ
«يونيسف»: مهمة ميدانية في بنغازي ضمن خطة توزيع الوجبات على 8......
مفوضية الانتخابات تتابع تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من هوية الناخب
مفوضية الانتخابات تتابع تنفيذ مشروع التحقق الإلكتروني من ......
ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات بـ«الروبوت»
بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات ......
«النهر الصناعي» يعلن خلو خط «القرضابية - هراوة» من التعديات بعد إزالة 65 وصلة غير شرعية
«النهر الصناعي» يعلن خلو خط «القرضابية - هراوة» من التعديات ......
المزيد