ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة المقزحة في بنغازي ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المصرية، حيث تورط اثنان منهم في سرقة أغنام، بينما صدر بحق الآخر حكم غيابي.

واشتبه رجال الأمن، خلال كمين مفاجئ، في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، حيث حاول قائدها الهرب لدى محاولة استيقافه، وجرت مطاردة السيارة واعتراضها من دورية المركز، وجرى ضبط شخصين بداخلها ومعهما رأسين من الأغنام المسروقة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما أوقف أفراد الكمين شخصا يستقل سيارة حيث اتضح أنه مطلوب لدى القضاء على ذمة حكم غيابي، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.