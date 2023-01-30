  • Alwasat News
Atwasat

ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 12:37 مساء
ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي
وافدان متهمان بسرقة أغنام في بنغازي، 30 يناير 2023، (أمن بنغازي)
alwasat radio

ضبط مركز شرطة المقزحة في بنغازي ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المصرية، حيث تورط اثنان منهم في سرقة أغنام، بينما صدر بحق الآخر حكم غيابي.

واشتبه رجال الأمن، خلال كمين مفاجئ، في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، حيث حاول قائدها الهرب لدى محاولة استيقافه، وجرت مطاردة السيارة واعتراضها من دورية المركز، وجرى ضبط شخصين بداخلها ومعهما رأسين من الأغنام المسروقة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما أوقف أفراد الكمين شخصا يستقل سيارة حيث اتضح أنه مطلوب لدى القضاء على ذمة حكم غيابي، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم مخمور هدد مواطنا بمسدس في الكفرة
ضبط متهم مخمور هدد مواطنا بمسدس في الكفرة
افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي
افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي
ضبط 3 وافدين بتهمة تزوير جوازات سفر في بنغازي
ضبط 3 وافدين بتهمة تزوير جوازات سفر في بنغازي
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته السياسية
محلل إيطالي: باتيلي يسعى إلى إشراك روما وواشنطن في مبادرته ......
بلينكن يؤكد أهمية الدعم الدولي «الموحد» للانتخابات الليبية
بلينكن يؤكد أهمية الدعم الدولي «الموحد» للانتخابات الليبية...
ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي
ضبط وافدين متلبسين بسرقة أغنام وآخر عليه حكم غيابي في بنغازي...
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
3 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا...
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان
بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان...
المزيد