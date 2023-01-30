افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، قسم العمليات بمركز الزاوية الطبي اليوم الإثنين.

رافق الدرسي وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبد الوكيل، حيث جرى تجهيز القسم ليشمل ثلاث وحدات لإجراء عمليات العظام والمفاصل والعمليات الطارئة، حسب بيان «الصحة» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

حضر الافتتاح مسؤولو بلدية الزاوية والمؤسسات الطبية بها، وعدد من أعيان بلدية الزاوية.

من جانبه، صرح الدرسي بأن أقسام جديدة في المركز ستفتح قريبا، بعدما أحال نائب رئيس الحكومة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، عددا من المشروعات المتعثرة لوزارة التخطيط لاستكمال إصدار التفويضات الخاصة بها.

افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي، 30 يناير 2023، (الصحة)

افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي، 30 يناير 2023، (الصحة)