السوق الرسمية: انخفاض الدولار واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.89 دينار.



أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 د‫ينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.