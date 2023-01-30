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الأرصاد تحذر الصيادين من سرت إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 10:05 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من سرت إلى طبرق
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الاثنين (30 يناير 2023)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من سرت إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل مساء غد إلى ثلاثة أمتار على أغلب الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
الرؤية جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة أثناء هطول أمطار.
تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
الرياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومترين، ويصل اليوم إلى 2.5 متر على ساحل سرت.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
الرؤية جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة غدا بسبب هطول أمطار.
تكاثر للسحب مع فرصة هطول أمطار جيدة قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة، وتصل مساء غد إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى درنة .
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر، ويصل مساء غدٍ إلى ثلاثة أمتار على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى درنة.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء الغد.
درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.

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