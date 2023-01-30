حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 30 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على معظم مناطق الشمال خصوصا المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خصوصا من طرابلس إلى سرت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من سهل بنغازي والمرج ومرتفعات الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة خصوصا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.