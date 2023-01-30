ورشة عمل للتوعية بمرض السكري في جامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

نظمت كلية التربية بجامعة طبرق قسم خدمة المجتمع والبيئة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان «خطر الإصابة بمرض السكري» بدعم من مركز السكري والغدد الصماء بطبرق، وبمشاركة شركة المهندسين العرب، التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بالكلية وموظفيها وطلابها.

وبحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق، وزعت من خلال الورشة أوراق استبيان لحساب خطر الإصابة بمرض السكري وباستخدام جهاز InBody الذي من خلاله يتم تحليل كتلة الجسم وتركيبته وقراءة مؤشراته.

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وتضمنت الورشة محاضرات توعوية عن مرض السكري، المحاضرة الأولى ألقتها الدكتورة نورا المنفي، إخصائية باطنة وأمراض سكري، تناولت فيها التعريف بمرض السكري وأعراضه وكيفية تشخيصه من خلال معدلات السكر في الدم ومدلولاتها، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، والعلامات الدالة على مقاومة الأنسولين.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «الغذاء السليم»، ألقتها الدكتورة نجاح الطيب إخصائية تغذية، تناولت خلالها أهمية التغذية الصحية السليمة، وعلاقتها بمرض السكري، وأهمية النظام الغذائي السليم، وتنظيم الوجبات، وممارسة الرياضة، وتغيير نمط الحياة.

أما المحاضرة الأخيرة، فكانت تخص جهاز«InBody» لتحليل مكونات الجسم والتطبيقات الطبية، بإشراف شركة المهندسين العرب التي ألقاها الدكتور طلال الكيلاني، أوضح خلالها كيفية قراءة تحليل مكونات الجسم باستخدام أحدث تقنيات الجهاز، وكيفية معرفة ومتابعة كتلة العضلات، وتوزيعها في الجسم؛ مما يساعد على التقليل من الإصابة بمرض السكري أو التحكم فيه بصورة أفضل في حال وجوده.



جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)