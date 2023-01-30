  • Alwasat News
Atwasat

ورشة عمل للتوعية بمرض السكري في جامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 30 يناير 2023, 01:57 صباحا
ورشة عمل للتوعية بمرض السكري في جامعة طبرق
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
alwasat radio

نظمت كلية التربية بجامعة طبرق قسم خدمة المجتمع والبيئة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان «خطر الإصابة بمرض السكري» بدعم من مركز السكري والغدد الصماء بطبرق، وبمشاركة شركة المهندسين العرب، التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بالكلية وموظفيها وطلابها.

وبحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق، وزعت من خلال الورشة أوراق استبيان لحساب خطر الإصابة بمرض السكري وباستخدام جهاز InBody الذي من خلاله يتم تحليل كتلة الجسم وتركيبته وقراءة مؤشراته.

- علامات مفاجئة تعني الإصابة بالسكري.. تعرف إليها

وتضمنت الورشة محاضرات توعوية عن مرض السكري، المحاضرة الأولى ألقتها الدكتورة نورا المنفي، إخصائية باطنة وأمراض سكري، تناولت فيها التعريف بمرض السكري وأعراضه وكيفية تشخيصه من خلال معدلات السكر في الدم ومدلولاتها، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، والعلامات الدالة على مقاومة الأنسولين.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «الغذاء السليم»، ألقتها الدكتورة نجاح الطيب إخصائية تغذية، تناولت خلالها أهمية التغذية الصحية السليمة، وعلاقتها بمرض السكري، وأهمية النظام الغذائي السليم، وتنظيم الوجبات، وممارسة الرياضة، وتغيير نمط الحياة.

أما المحاضرة الأخيرة، فكانت تخص جهاز«InBody» لتحليل مكونات الجسم والتطبيقات الطبية، بإشراف شركة المهندسين العرب التي ألقاها الدكتور طلال الكيلاني، أوضح خلالها كيفية قراءة تحليل مكونات الجسم باستخدام أحدث تقنيات الجهاز، وكيفية معرفة ومتابعة كتلة العضلات، وتوزيعها في الجسم؛ مما يساعد على التقليل من الإصابة بمرض السكري أو التحكم فيه بصورة أفضل في حال وجوده.
 

جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
جانب من الورشة التوعوية، الأحد 29 يناير 2023 (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة ...
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ليبيا؟
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ...
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع «إيني»
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع ...
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
ورشة عمل للتوعية بمرض السكري في جامعة طبرق
ورشة عمل للتوعية بمرض السكري في جامعة طبرق...
عميد بلدية سرت يطلع على نسب تنفيذ مشاريع خدمية في المدينة
عميد بلدية سرت يطلع على نسب تنفيذ مشاريع خدمية في المدينة...
أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ليبيا أفريقيا الوسطى
أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ......
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟...
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع «إيني»
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع......
المزيد