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ديبي والبرهان يتفقان على توظيف «حسن الجوار» لإحلال السلام في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 29 يناير 2023, 06:42 مساء
ديبي والبرهان يتفقان على توظيف «حسن الجوار» لإحلال السلام في ليبيا
محمد ديبي والبرهان خلال لقائهما في أنجامينا، الأحد 29 يناير 2023. (مجلس السيادة الانتقالي - السودان)
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اتفق رئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، على المساعدة في إحلال السلام في ليبيا بعد محادثات تناولت تأمين الحدود المشتركة.

وحل البرهان في أنجامينا، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كلًا من وزير الخارجية علي الصادق ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد، وذلك بدعوة من محمد إدريس ديبي إتنو وفق الرئاسة التشادية في بيان لها. وبخصوص الأزمة الليبية، أعرب الجانبان عن قلقهما من خطر زعزعة الاستقرار الذي يمثله الوضع الأمني لهذا البلد الشقيق على دول الجوار.

تعزيز القدرة العملياتية للقوة التشادية - السودانية المشتركة
وعند تناولهما الوضع الأمني في المنطقة الحدودية شدد المسؤولان على الضرورة الملحة لتعزيز القدرة العملياتية للقوة التشادية السودانية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، كما أثارا الحاجة إلى تفعيل القوة الثلاثية المشتركة بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد التي جرى إنشاؤها في 18 يناير 2005 في الخرطوم لمكافحة انعدام الأمن على الحدود المشتركة للدول الثلاث.

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من جانبه، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان له، تأكيد البرهان خلال المباحثات «أهمية المحافظة على تجربة القوات المشتركة «السودانية- التشادية» وتطويرها، وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان».

مساعدة الليبيين في الوصول إلى السلام
واتفق البرهان وديبي على «مناقشة تطورات الأوضاع في الجارة ليبيا والعمل على مساعدة الليبيين في إيجاد حل يُفضي للوصول إلى سلام في ليبيا، انطلاقًا من علاقات حُسن الجوار مع الجارة ليبيا».

يأتي ذلك في وقت كشفت تقارير تشادية شروع ميليشيات مسلحة تابعة لـ«اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» في مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد؛ حيث أعلنت سحب عناصرها من مدينة سبها أخيرًا.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، قد دعا خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي عُقِدت في سرت في 17 يناير الجاري، الدول الأجنبية إلى سحب قواتها من ليبيا، مشددًا على ضرورة إشراك دول الجوار لإنهاء وجود هذه القوات فوق الأراضي الليبية.

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