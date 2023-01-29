الدبيبة يطالب الشهوبي بتقديم تصور مكتمل لإصلاح قطاع النقل الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزير المواصلات «بتقديم تصوُّر مكتمل يعرض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم الأحد مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية، مشيرًا إلى ترحيب الشهوبي بمشاركة الدبيبة لوزارة المواصلات في تقييم ومتابعة مشاكل قطاع النقل الجوي.

37 طائرة ما بين مدمرة وتحتاج صيانة

وذكر الشهوبي خلال الاجتماع أن 37 طائرة ما بين مدمرة وتحتاج صيانة، «موضحًا أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب، وما يزيد على 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلبًا على انتظام عملها».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة استمع خلال الاجتماع إلى كافة التقارير والملاحظات التي قدمتها الشركات والصعوبات التي تواجهها. كما تابع خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهادات النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل 7 مطارات محلية دوليًا

وشدد الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي، معتبرًا أن «تفعيل 7 مطارات محلية حاليًا خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدًا ضرورة العمل لتفعيلها دوليًا» وفق المكتب الإعلامي.

اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة المواصلات والطيران والنقل الجوي، الأحد 29 يناير 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال اجتماعه مع قيادات وزارة المواصلات والطيران والنقل الجوي، الأحد 29 يناير 2023. (حكومتنا)