السفير الهولندي يشيد بجهود مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القضايا المعلقة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ «بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس الدولة ومجلس النواب في سبيل الاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

وأضاف السفير الهولندي أنه تبادل «حديثًا وديًا هذا الصباح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري». موضحًا أنه «تضمن الاتفاق على أهمية عملية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية».

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ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المقابلات مع المسؤولين والقيادات الليبية الرامية لدعم جهود الأمم المتحدة التي تعمل مع كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة من أجل البحث عن حلول لتخطي الجمود السياسي الذي تشهده البلاد والوصول إلى الانتخابات.