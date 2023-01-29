القبض على رئيس عصابة مسلحة متهمة بقضايا خطف وقتل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على رئيس عصابة مسلحة متهمة بقضايا خطف وابتزاز وقتل يدعى أحمد ويلقب بـ«الدامبي - الأقطع»، داعيًا المتضررين منه إلى إحضار بلاغاتهم للتحقيق معه.

وقال «اللواء 444 قتال» عبر صفحته على «فيسبوك» إن إحدى المفارز التابعة له تمكنت «من إلقاء القبض على المدعو: (أحمد الملقب: الدامبي - الأقطع) والمتورط في العديد من القضايا أبرزها: الخطف وابتزاز ذوي المخطوفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاقهم، إضافة للعديد من قضايا القتل»، مشيرًا إلى أنه «كان يترأس عصابة مسلحة تضم خليطًا من المرتزقة الأجانب والليبيين».

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ونوه «اللواء 444 قتال» بأن المتهم موجود تحت قبضته بمعسكر التكبالي، داعيًا من لحقهم الضرر من أفعاله إلى «إحضار بلاغاتهم حتى يجري التحقيق معه في جرائمه وليحال للنيابة العامة لينال جزاءه».

«الدامبي - الأقطع» رئيس العصابة مع عدد من أفراد عصابته قبل القبض عليه. (اللواء 44 قتال)