شركة الكهرباء: إصلاح كابل معطوب في السراج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تركيب وصلات ضغط عال لكابل معطوب واختباره في دائرة توزيع السراج بالعاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «فنيي الشركة أدوا واجبهم رغم التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة في وقت متأخر من الليل».

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من جهة أخرى، أشارت الشركة في منشور آخر، إلى نقل 3 شحنات تحمل عوازل من مخزن بورشادة- غريان، لغرض صيانة خط نقل الطاقة (درنة - التميمي) جهد (220 ك. ف)، منوهة إلى «تركيب عوازل لعشرة أبراج، وجار العمل على استكمال الأبراج المتبقية».