تنظيم ورشتي عمل لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ورشتي عمل، لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى، ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في عدد من المستشفيات.



ويستهدف البرنامج التدريبي الذي نفذته إدارتا مراقبة الجودة والطوارئ الصحية على مرحلتين، تأهيل 53 عنصرا من العاملين في وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات، والمراكز الطبية، الواقعة في المنطقة الشرقية، وفق بيان حكومي عن مدير إدارة مراقبة الجودة، سفيان الخيتوني.

تنسيق مع منظمة الصحة العالمية

وينفذ البرنامج ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى الذي اعتمد من وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتأهيل العاملين في أقسام مكافحة العدوى، حسب الخيتوني.

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وتشمل المؤسسات العلاجية المستهدفة بالتدريب مركز بنغازي الطبي، ومركز المرج الطبي، ومركز طبرق الطبي، ومستشفى الهواري العام، ومستشفى أجدابيا العام، ومستشفي البريقة العام، ومستشفى شهداء الكوز، ومستشفى اجخرة القروي، ومصرف الدم طبرق، ومصرف الدم بنغازي، والعيادة المجمعة الصابري.

جانب من التدريب على برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)

أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)

من برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)

أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)