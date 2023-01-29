  • Alwasat News
Atwasat

تنظيم ورشتي عمل لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 02:35 مساء
تنظيم ورشتي عمل لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية
لقطة تذكارية للمتدربين في برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

نفّذت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ورشتي عمل، لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى، ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في عدد من المستشفيات.

ويستهدف البرنامج التدريبي الذي نفذته إدارتا مراقبة الجودة والطوارئ الصحية على مرحلتين، تأهيل 53 عنصرا من العاملين في وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات، والمراكز الطبية، الواقعة في المنطقة الشرقية، وفق بيان حكومي عن مدير إدارة مراقبة الجودة، سفيان الخيتوني.

تنسيق مع منظمة الصحة العالمية
وينفذ البرنامج ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى الذي اعتمد من وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتأهيل العاملين في أقسام مكافحة العدوى، حسب الخيتوني.

- «الصحة الليبية» تعلن بدء توزيع الأدوية على مراكز ووحدات علاج الأورام 
- أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية
- وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مستشفى أبوسليم

وتشمل المؤسسات العلاجية المستهدفة بالتدريب مركز بنغازي الطبي، ومركز المرج الطبي، ومركز طبرق الطبي، ومستشفى الهواري العام، ومستشفى أجدابيا العام، ومستشفي البريقة العام، ومستشفى شهداء الكوز، ومستشفى اجخرة القروي، ومصرف الدم طبرق، ومصرف الدم بنغازي، والعيادة المجمعة الصابري.

جانب من التدريب على برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من التدريب على برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)
أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)
أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)
من برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)
من برنامج رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية. (حكومة الوحدة الوطنية)
أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)
أحد العاملين في مجال مكافحة العدوى يتلقى شهادة إتمام البرنامج التدريبي. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»

ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند...
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي

اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد ...
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي

بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا

إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
لجنة الاقتصاد بـ«النواب» ترفض مزاد بيع أصول ليبية في أفريقيا الوسطى
لجنة الاقتصاد بـ«النواب» ترفض مزاد بيع أصول ليبية في أفريقيا ...
تنظيم ورشتي عمل لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية
تنظيم ورشتي عمل لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى ...
شركة الكهرباء: إصلاح كابل معطوب في السراج
شركة الكهرباء: إصلاح كابل معطوب في السراج
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
المزيد
سفير هولندا لدى ليبيا يشيد بجهود مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القضايا المعلقة
سفير هولندا لدى ليبيا يشيد بجهود مجلسي النواب والدولة ......
بعثة تقصي الحقائق: استجابة السلطات الليبية بشأن التحقيقات حول الانتهاكات الجسيمة لم تكن مرضية
بعثة تقصي الحقائق: استجابة السلطات الليبية بشأن التحقيقات ......
القبض على رئيس عصابة مسلحة متهمة بقضايا خطف وقتل
القبض على رئيس عصابة مسلحة متهمة بقضايا خطف وقتل...
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات ......
شركة الكهرباء: إصلاح كابل معطوب في السراج
شركة الكهرباء: إصلاح كابل معطوب في السراج...
المزيد