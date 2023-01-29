بالصور.. افتتاح قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة افتتاح قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان المركزي، بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه، وفق أحدث المواصفات.

السعة السريرية لمسنشفى غريان المركزي

وحسب بيان صادر عن الحكومة، اليوم الأحد، تبلغ السعة السريرية للقسم 55 سريرًا، ويتضمّن القسم غرفة إنعاش متكاملة ومختبرا.

حضر الحفل رئيس قسم غسيل الكلى بوزارة الصحة د.ماجدة موسى، ورئيس قسم غسيل الكلى بترهونة وسوق الخميس، وعضوا مجلس النواب صلاح زوبيك، ومجلس الدولة رمضان امبية، ومدير أمن غريان أبوعجيلة الحلفاوي.

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كما شارك في الحفل مدير مكتب الجرحى هيثم حمودة، ومدير مكتب مكافحة الفساد عبدالفتاح دحيدح، وعدد من مسئولي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وعضو لجنة «5+5» اللواء رضوان الغراري، ومسئول إدارة المجاهدين عميد الصادق طنيش، وذوو المرضى.

قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان المركزي. (حكومة الوحدة الوطنية)

قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان المركزي. (حكومة الوحدة الوطنية)

قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان المركزي. (حكومة الوحدة الوطنية)