الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من سرت إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية نشطة إلي قوية غدا على الساحل الممتد من سرت إلي درنة تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع الموج ليصل إلي 3 أمتار على ساحل راس لأنوف والخليج.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلي متوسطة وتكون ضعيفة يوم الغد بسبب هطول أمطار.
• قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار جيدة قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلي شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويصل غدا إلى 2.5 متر على ساحل سرت.
• البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلي متوسطة وتكون ضعيفة غدا بسبب هطول أمطار.
• تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون صباح الغد جنوبية غربية على الساحل الممتد من شحات إلي طبرق سرعتها تتراوح بين 5 و25 عقدة وتصل غدا إلي 30 عقدة على الساحل الممتد من راس لانوف إلي الخليج .
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر، ويصل غدا إلى 3 أمتار على الساحل راس لانوف والخليج.
• البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و16 درجة مئوية.
تعليقات