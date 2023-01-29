الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من سرت إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية نشطة إلي قوية غدا على الساحل الممتد من سرت إلي درنة تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع الموج ليصل إلي 3 أمتار على ساحل راس لأنوف والخليج.