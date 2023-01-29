ارتفاع الدولار والإسترليني واستقرار اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بيوم الخميس.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار، يوم الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.86 دينار، بينما استقر سعر اليورو عند 5.17 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 د‫ينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

