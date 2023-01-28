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باتيلي في الكونغو برازافيل بحثا عن تنسيق أممي أفريقي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 10:37 مساء
باتيلي في الكونغو برازافيل بحثا عن تنسيق أممي أفريقي في ليبيا
باتيلي خلال إلقائه إحاطة أمام مجلس الأمن، 16 ديسمبر 2022، (البعثة الأممية)
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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن زيارته للكونغو برازافيل تهدف إلى تبادل المشاورات حول سبل عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سويا لإنجاز مهمة استعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

والتقى رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، مساء الجمعة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، عبد الله باتيلي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت. وتحدث الطرفان عن عدة موضوعات من بينها الاستعدادات لمؤتمر المصالحة الليبية القادم الذي سيقود مختلف الأطراف إلى إجراء الانتخابات العامة.

- باتيلي يكشف مساعي جزائرية لتوحيد المواقف الدولية حيال ليبيا
- تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا
- خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية
- خلال استقبال باتيلي.. الجزائر تعرض خبرتها على الليبيين في مجالين

باتيلي يصف الملف الليبي بـ«الأفريقي المعقد»
ووصف باتيلي الملف الليبي بـ«الملف الأفريقي المعقد» حيث يتطلعون لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين. وأوضح أن «هناك عديد العقبات، ولكن مع الإرادة للمضي قدما، سيجرى التغلب عليها تدريجيا»، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي تعترض الدولة الليبية «لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار».

وشرع باتيلي في جولة خارجية لدول جوار ليبيا قادته أولا إلى الجزائر طلبا للدعم في إطلاق حوار بين مختلف الأطراف، فبعد استقباله من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون، في العاصمة الأربعاء الماضي، أشار إلى مساعي الجزائر للسماح لكل الأطراف الدولية بـ«التكلم بلسان واحد»، من أجل تمكين الشعب والدولة الليبيين من الخروج من الأزمة بما يعود بالفائدة على عموم المنطقة.

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