عقيلة يزور معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له، اليوم السبت، زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتفقد عقيلة والوفد المرافق له جناح جامعة طبرق ودار نشر «أويا طرابلس» واتحاد ناشري ليبيا، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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وأشار البيان إلى زيارة عقيلة جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث اطلع على مختلف الكتب والإصدارات، وأبدى إعجابه بمنتجات المركز وإصداراته المتنوعة في الشأنين الإقليمي والدولي.

من زيارة عقيلة لمعرض القاهرة للكتاب، 28 يناير 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

من زيارة عقيلة لمعرض القاهرة للكتاب، 28 يناير 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

من زيارة عقيلة لمعرض القاهرة للكتاب، 28 يناير 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)