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المنفي يستعرض مع ميلوني آليات استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 07:40 مساء
المنفي يستعرض مع ميلوني آليات استقرار ليبيا
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمن قريب.

وتطرق اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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ووصلت ميلوني والوفد المرافق لها إلى طرابلس صباح السبت، حيث التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. كما حضرت مراسم توقيع المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بشأن الغاز مع شركة «إيني» الإيطالية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، عبرت ميلوني عن أملها في التزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، وذلك بترجمته في برامج ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مواجهة أعداد الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى إيطاليا والتي زادت خلال الفترات الأخيرة.

لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ميلوني والوفد المرافق لها، 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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