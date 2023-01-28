بن قدارة عن الاتفاق مع «إيني»: عملنا قانوني.. ومن يرى غير ذلك يلجأ للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على سؤال من مندوبة وكالة الأنباء «الليبية»، نعيمة المصراتي، حول أسباب غياب وزير النفط محمد عون، عن حضور مراسم توقيع اتفاق الطاقة مع شركة «إيني» الإيطالية، بقوله: «إن عملنا (المؤسسة) قانوني... والذي يرى أنه غير قانوني يذهب إلى القضاء، أما بشأن وجهة نظر طرف غير موجود فيمكنك توجيه السؤال إليه».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاق الطاقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» كلاوديو ديسكالزي، الذي قال إن توقيع اتفاقية اليوم مع المؤسسة الوطنية للنفط «مبني على سنوات من العمل في ليبيا، وهي ليست وليدة اليوم، وهذه اتفاقية اقتصادية للطاقة، وليست اتفاقية سياسية».

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