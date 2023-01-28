المنقوش تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، استقبلت صباح اليوم وفدا رفيع المستوى من الجمهورية الإيطالية، برئاسة رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

ولم توضح الوزارة تفاصيل اللقاء، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وفي وقت سابق السبت، عقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الوفد الإيطالي، بحضور ميلوني، في العاصمة طرابلس.

من لقاء المنقوش ورئيسة الوزراء الإيطالية، 28 يناير 2023. (تويتر)

من لقاء المنقوش ورئيسة الوزراء الإيطالية، 28 يناير 2023. (تويتر)

من لقاء المنقوش ورئيسة الوزراء الإيطالية، 28 يناير 2023. (تويتر)