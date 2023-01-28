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رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نحن ممنوعون من التدخل في السياسة والنظر في أعمال السيادة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 01:12 مساء
رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نحن ممنوعون من التدخل في السياسة والنظر في أعمال السيادة
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي في مجمع المحاكم بطرابلس، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية للمجلس)
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قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي إن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب نصوص دستورية، وهو غير مختص بالنظر في منازعة مورست فيها أعمال السيادة.

وأوضح القوي في تصريحات على هامش الاجتماع الدوري للمجلس في مصراتة أخيرا، أن «الحكم بعدم الاختصاص من باب الفصل بين السلطات الثلاث التي منها السلطة القضائية». حسب تسجيل صوتي على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف  المستشار مفتاح محمد القوي أن ولاية القضاء تستند إلى «القوانين والمشاريع والدساتير والمواثيق التي أسندت لنا مهمة القاضي، الذي يفصل في الخصومات ويوزع العدالة بين الناس، ويحاول أن يوفق بينهم في منازعاتهم العادية».

وتابع أن «المجلس الأعلى للقضاء يتولى تسيير كل الشؤون القضائية والإدارية بالنسبة إلى أعضاء الهيئات القضائية، بل ويحتكرها حتى في الفصل في دعاويهم فيما يتعلق بالقرارات الصادرة بحقهم وشؤونهم القضائية والإدارية كافة».

النائب العام هو جزء من المجلس الأعلى للقضاء
وعما يتردد بشأن التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، علق قائلا: «هذا ليس دقيقا ، فالنائب العام هو نائب المجلس الأعلى للقضاء وهو جزء من المجلس، والنيابة العامة إحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء».

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى النصوص الدستورية التي تمنع القضاء من التدخل في أعمال السياسة، قائلا: «حتى الوثيقة الدستورية الليبية النافذة في ليبيا (11/8) تمنع من التدخل في السياسة»، وكذلك يمنع القانون المدني، والقانون الإداري (88/ لسنة 71)، وأكد أن «القضاء غير مختص ولائيا بالنظر إلى ما عرضت عليه منازعة مُورست فيها أعمال السيادة، وأنه على القضاء أن يقضي بعدم الاختصاص، وهذا من باب الفصل بين السلطات الثلاث التي منها السلطة القضائية.

وفي ديسمبر الماضي، قررت محكمة استئناف طرابلس تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية إلى 19 ديسمبر. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه. ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين «تخدم مصالح الشعب الليبي العليا»، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن «مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز».

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