نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (28 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، اليوم السبت.