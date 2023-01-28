نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (28 يناير 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، اليوم السبت.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السحب قليلة تتكاثر ظهر الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على أغلب الساحل، بينما تكون جنوبية غربية إلى بحرية على الخليج، ومتغيرة الاتجاه غدا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
تعليقات