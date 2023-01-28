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الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 09:28 صباحا
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع تكاثر السحب من مساء غد على بعض مناطق الساحل، يتخللها هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة الإثنين على أغلب مناطق الشمال، خاصة الساحلية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الإثنين على أغلب المناطق، خاصة المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد التبروري.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية فمتغيرة الاتجاه، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الإثنين على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي - المرج - مرتفعات الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد التبروري.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الكفرة مما يتسبب في إثارة بعض الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
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