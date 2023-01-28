  • Alwasat News
Atwasat

رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة طريق جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 08:32 صباحا
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة طريق جديدة»
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس، اليوم السبت، سيرافقها فيها وزيرا الخارجية أنطونيو تاياني، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وحسب مصادر دبلوماسية، سيكون ملف ضبط قوارب الهجرة القادمة من سواحل ليبيا حاضرا في مباحثات رئيسة الحكومة الإيطالية في طرابلس؛ إذ يتواصل القلق وسط هيئات الإغاثة من الشروع في العمل بمرسوم جديد سنّته الحكومة اليمينية المتطرفة في روما يفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ أرواح آلاف اللاجئين والذي أسماه بعض البرلمانيين مرسوم «إغراق السفن».

دعم حقيقي لجهود الأمم المتحدة
لكن خبيرا سياسيا إيطاليا حث حكومة ميلوني على «تقديم دعم حقيقي لجهود الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق جديدة للأزمة الليبية»، كما أوصى الاتحاد الأوروبي بإعادة «تشغيل آلته السياسية على الجبهة الجنوبية»، بعد الإلهاء الذي سببته الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (Ecfr) في روما، أرتورو فارفيللي، إن «ليبيا تبقى مهمة بالنسبة لإيطاليا، لكن ليس كما كانت في الماضي»، مبينا أن الحكومة الجديدة «لا تعيش تحت الأوهام، فقد فهمت أن الأزمة أصبحت الآن مستوطنة»، وفقما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وتحدث أرتورو فارفيللي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، عن «إعادة توازن لمصالح إيطاليا في الدولة الشمال إفريقية». وأكد فارفيللي أن «ليبيا كانت دائما المكان الذي تمت إليه أولى زيارات رؤساء الحكومات الإيطالية. ولأول مرة نرى أن الأمر ليس كذلك، فقد ذهبت ميلوني بالفعل إلى الجزائر أولا، وهو أمر اكتسى أهمية خاصة من وجهة نظر إمدادات الطاقة».

- الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف 
- قبل أن تبدأ.. زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تثير زوبعة
- جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

وزارت ميلوني الجزائر الأحد والإثنين الماضيين، والتقت الرئيس عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى زيارات ستقودها في وقت لاحق إلى دول الشمال الأفريقي في إطار «خطة ماتي»، ومن ضمن أسباب تحركاتها «كبح جماح نفوذ روسيا والصين، الذي ازداد بشكل كبير مع وجود عناصر واضحة مزعزعة للاستقرار»، وفق تعبيرها.

خبير إيطالي: العالم لا ينتهي عند أوكرانيا
وأردف رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «صحيح أن هناك صراعا في أوكرانيا، لكن العالم لا ينتهي هنا، فقد أبرزت قضايا الطاقة أهمية تلك المنطقة أيضا، ولهذا السبب يجب أن تنظر أوروبا باهتمام أكبر في تحقيق استقرار تلك المناطق»، واستدرك قائلا «أدركت الحكومة الجديدة أن الأزمة الليبية متوطنة، وأن الحل لا يكمن في رحلة قصيرة لميلوني، والجهاز المؤسسي الإيطالي بأكمله على علم بذلك. نحن بحاجة للذهاب إلى طرابلس، وكذلك العمل على ساحات أخرى أيضا».

وتخلت ميلوني عن خطة فرض «حصار بحري» على ليبيا كانت قد روجت لها خلال حملتها الانتخابية، لكن عوضتها بخطة أخرى بشأن الهجرة على جبهة جنوب البحر المتوسط ذات أبعاد شاملة تسمى «خطة ماتي» للحد من عمليات مغادرة المهاجرين، في إشارة إلى مؤسس مجموعة «إيني» للطاقة، إنريكو ماتي الذي كسر هيمنة شركات الطاقة الغربية السبع الكبرى على القطاع النفطي ووضع خططا للتنمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
1963... حصاد منذ ستين

1963... حصاد منذ ستين
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات ...
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف
دبلوماسي إيطالي سابق يدعو إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا من تركيا وروسيا
دبلوماسي إيطالي سابق يدعو إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا
الأرصاد: أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء ليبيا...
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة طريق جديدة»
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي ......
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا...
دبلوماسي إيطالي سابق يدعو إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا من تركيا وروسيا
دبلوماسي إيطالي سابق يدعو إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا......
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى ......
المزيد