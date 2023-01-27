الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المرتقبة للعاصمة طرابلس تظهر عودة روما إلى الملف الليبي الذي يحمل أهمية استراتيجية خاصة لها، لكنه دعاها إلى إيضاح أن الزيارة لا تعني الانحياز إلى طرف دون آخر.

وتابع الشح: «يجب أن تنقل رسالة مفادها أنه ليس من الجيد أن تستمر ليبيا وشعبها بالانقسام في المؤسسات، وأن الانتخابات يجب أن تجرى خلال العام 2023»، حسب تصريح لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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كما أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل جمود تام على الصعيد السياسي، في انتظار الاجتماع المقرر عقده بواشنطن منتصف شهر فبراير المقبل بين ممثلين عن الدول الفاعلة في الملف الليبي وهي «فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة ومصر وتركيا».