  • Alwasat News
Atwasat

«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 09:02 مساء
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي
لقاء مدير مركز الرقابة على الأغذية مع مسؤولة بمنظمة الغذاء العالمي والسفير التشيكي، 27 يناير 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)
alwasat radio

بحث مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالله محمد عبدالله مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي جودة الأغذية والأدوية الموردة من المنظمة على شكل إعانات، داعيا إلى الالتزام بجودة المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في فرع المركز بالعاصمة طرابس اليوم الجمعة، رفقة السفير التشيكي لدى ليبيا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها في الإختصاصات المنوطة به.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز الأجنبية المماثلة لمركز الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر
كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة
الحكم المحلي تبحث إجراءات عملية لتعويضات حرب العاصمة
بالصور.. اعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة
بالصور.. اعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة
وكيل «الحكم المحلي» يبحث الأوضاع المالية والإدارية في 6 بلديات
وكيل «الحكم المحلي» يبحث الأوضاع المالية والإدارية في 6 بلديات
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى أي طرف
الشح عن زيارة ميلوني لطرابلس: عليها إيضاح عدم انحيازها إلى ......
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
ضبط شخص قتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار...
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي
«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات ......
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت
صيانة محولات وخلايا كهرباء في محطة الحنيوة بسرت...
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع...
المزيد