«الرقابة على الأغذية» يدعو إلى الالتزام بالجودة في الشحنات الموردة عبر منظمة الغذاء العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالله محمد عبدالله مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي جودة الأغذية والأدوية الموردة من المنظمة على شكل إعانات، داعيا إلى الالتزام بجودة المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في فرع المركز بالعاصمة طرابس اليوم الجمعة، رفقة السفير التشيكي لدى ليبيا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها في الإختصاصات المنوطة به.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز الأجنبية المماثلة لمركز الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.