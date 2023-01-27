عون: ليبيا لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن ليبيا لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز ولا تزال في حاجة إليه لتشغيل محطات الكهرباء.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، حيث أضاف عون لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الخميس، «ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز لإيطاليا يوميا، وما زال لدينا حاجة للغاز في عديد محطات الكهرباء».

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وأوضح عون أن خطط زيادة إنتاج الغاز في ليبيا ستستغرق فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، مشيرا إلى أن خطط زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا تصطدم بالقدرة التكريرية الضعيفة في ليبيا، لكنه استدرك «ربما في المستقبل لو جرى تطوير مصفاة الزاوية، أو إنشاء مصافي جديدة».

بن قدارة: مؤسسة النفط تدعم «الكهرباء» بغاز بقيمة 24 مليار دينار سنويا

وسبق أن أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن مؤسسة النفط تدعم الشركة العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، موضحا أنها فرصة ضائعة على ليبيا جراء تخفيض صادراتها النفطية إلى شركة «إيني» الإيطالية.

وقال خلال لقاء مع برنامج «شأن عام» المذاع عبر قناة «المسار» الفضائية، إن فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويا، كاشفا تكبد خزينة الدولة 1.5 مليار دولار ديونا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.