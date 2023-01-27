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بقيمة 8 مليارات دولار.. بن قدارة: توقيع اتفاق مع «إيني» لتطوير حقلي غاز غدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 02:04 مساء
بقيمة 8 مليارات دولار.. بن قدارة: توقيع اتفاق مع «إيني» لتطوير حقلي غاز غدا
فرحات بن قدارة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، موافقة شركة «إيني» الإيطالية على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي غاز في ليبيا، موضحا أن قطاع الطاقة لم يشهد استثمارا بهذا الحجم لأكثر من ربع قرن.

واعتبر بن قدارة في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» نشرته، اليوم الجمعة، أن هذه الاستثمار رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الدولة الليبية «قد اجتازت مرحلة المخاطر السياسية»، وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط.

ومن المقرر أن توقع «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط، غدا السبت، اتفاقا سيؤدي إلى تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وقد تحضر رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، مراسم التوقيع، حيث من المقرر أن تبدأ زيارة إلى ليبيا في اليوم نفسه، وفق «بلومبيرغ».

أكثر من 3 سنوات لتطوير حقلي غاز
وقال بن قدارة إن الحقلين اللذين ستستثمر فيهما «إيني» سيستغرق تطويرهما نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، وأوضح أن احتياطاتهما تقدر بستة تريليونات قدم مكعب، وسيكونان قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعب يوميا لمدة 25 عاما.

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وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط أن الإغلاق المتكرر لحقول النفط والموانئ في ليبيا «قد انتهى»، وقال: «نعتقد أن الجميع مقتنع الآن بأنه لا فائدة من عملية الإغلاق»، وأضاف: «عادت معظم شركات الخدمات النفطية إلى الحقول، والوضع الأمني مستقر في الحقول».

بن قدارة يتحدث عن صعوبات واجهت الاتفاق مع «إيني»
وسبق أن أوضح بن قدارة خلال حوار مع برنامج «شأن عام» المذاع على قناة «المسار»، الإثنين، أن مؤسسة النفط وقعت مع شركة «إيني» في العام 2008 اتفاقا لحفر وتطوير حقلي غاز في البحر(استراكشن A، واستراكشن B) لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، وفي 2013 أعلن الاكتشاف التجاري، وكان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2017، أو 2018، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

لكن بن قدارة عاد وأكد أن مؤسسة النفط ستوقع في 28 يناير الجاري مع «إيني» اتفاقا لتفعيل الاتفاق باستثمار نحو ثمانية مليارات دولار في الحقلين لإنتاج الكمية المستهدفة.

وجاء حديث بن قدارة عن هذا الاتفاق في إطار استعراضه لصعوبات تواجه ليبيا في سبيل التنقيب واستكشاف الخام، وتنبيهه إلى مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات. وقال رئيس مؤسسة النفط إن تكلفة حفر بئر نفط واحدة تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وأضاف: «حتى لو توافرت التقنية والموارد البشرية لن نستطيع ماليا توفير هذه الاستثمارات للتنقيب والاستكشاف».

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