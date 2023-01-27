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الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 12:05 مساء
الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، والساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، اليوم.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل هذا اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة هذا اليوم.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون شمالية غربية، غدا، سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.

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