الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، والساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، اليوم.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل هذا اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.