دورة في سرت عن «المشاركة المجتمعية والمساءلة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتمت في سرت، اليوم الجمعة، دورة تدريبية بعنوان «في المشاركة المجتمعية والمساءلة»، برعاية وزارة الحكم المحلي ومركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

وشارك بالدورة 14 متدربا من موظفي إدارات ومكاتب ديوان بلدية سرت، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، وأتت الدورة ضمن مبادرة «نيقوسيا» التابعة للبرلمان الأوروبي للتعاون مع البلديات الليبية.

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وأشرف عضو هيئة التدريس الجامعي بسرت، جبريل علي أبوسليم، على البرنامج التدريبي للدورة، التي استهدفت بناء القدرات ونقل المعرفة واكتساب مهارات جديدة وتبادل الآراء والأفكار.



من أعمال دورة «المشاركة المجتمعية والمساءلة» في سرت. (بوابة الوسط)