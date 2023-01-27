حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 27 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، حيث تقترب من الصفر المئوي، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى 28 درجة في الكفرة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع وجود فرصة جيدة لسقوط الأمطار مساء الإثنين المقبل.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة.