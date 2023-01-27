فرنسا ترد على لافروف بشأن اتهام «تدمير الدولة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط

ردت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الخميس، على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي اتهمها بـ«دعم الإرهابيين في ليبيا»، واصفة ما جاء على لسانه بـ«الأكاذيب المخزية».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، في مؤتمر صحفي بباريس، إن تصريحات لافروف أثناء جولته الأفريقية تعد «أكاذيب مخزية».

وأثناء وجوده في إسواتيني الواقعة جنوب أفريقيا، قال لافروف إن «فرنسا شاركت في تدمير الدولة الليبية، وحولتها إلى حفرة سوداء يمر عبرها المهاجرون غير الشرعيون، والأسلحة، والإرهابيون».

لافروف يتهم فرنسا بدعم «الإرهابيين»

وأضاف لافروف أن مشاركة فرنسا في العدوان داخل ليبيا، أسهم في تمرير الكثير من الإرهابيين إلى مالي، وكان من بينهم مجموعة دعمتها فرنسا للإطاحة بالقذافي، وتابع: «عندها عادت فرنسا لتطلب مساعدتنا ومجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي لا يزال مستمرا في أفريقيا عموما، قدمنا لها الدعم، ليعودوا ويتهموننا بأننا ننسف المصالح الفرنسية في أفريقيا».

- لافروف يتهم فرنسا بدعم «الإرهابيين» في ليبيا وينتقد تدخلها في أفريقيا

- سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

- بوركينا فاسو تطالب فرنسا بسحب قواتها خلال شهر

وكان ما أزعج لافروف كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي قال إن روسيا تقف وراء انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، استدعاء سفيرها لدى بوركينا، فاسو لوك ألاد، «لإجراء مشاورات» معه غداة إعلان باريس انسحاب قواتها من الدولة الأفريقية في غضون شهر. وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس» إنه «في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي».

فرنسا تستدعي سفيرها لدى بوركينا فاسو

ويأتي استدعاء ألاد بعدما طلب المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو استبدال السفير. وفي ديسمبر، طلب المجلس استبدال ألاد، متهما إياه بالتحدث علنا عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف. وقالت باريس إثر لقاء مع الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة عقب انقلاب في نهاية سبتمبر، إن «فرنسا لا تفرض شيئا، إنها منفتحة على بناء المستقبل معا».

وتسعى واغادوغو إلى مغادرة القوات العسكرية الفرنسية دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس. لكن فرنسا باتت تنظر بريبة إلى سلطات بوركينا فاسو الجديدة التي بدأت تتقارب مع روسيا. وأجرى رئيس وزراء بوركينا فاسو زيارة غير معلنة إلى موسكو في ديسمبر، قبل أن يعلن منذ أسبوعين أن الشراكة مع روسيا «خيار منطقي».