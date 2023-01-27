  • Alwasat News
Atwasat

«مؤسسة النفط» تناقش مشروعات شركة «مليتة» لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 01:20 صباحا
«مؤسسة النفط» تناقش مشروعات شركة «مليتة» لعام 2023
الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
alwasat radio

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، مشروعات شركة «مليتة» للنفط والغاز المزمع تنفيذها خلال العام 2023، بالإضافة إلى مراجعة مشروعات العام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة في مقر مؤسسة النفط بطرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، ورئيس لجنة الملاك بالشركة، والمديرين العامين ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة وأعضاء هيئة المراقبة.

- شركة «مليتة» تنجح في استرجاع وفتح 4 آبار غاز بمنصة صبراتة.. وصيانة 29 بئرا نفطية وغازية

وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع، دعم المؤسسة «الدائم واللامحدود» لشركة مليتة لإنجاز مشروعاتها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، كما أثنى على جهود إدارة الشركة وكل العاملين بها لتزويد محطات الكهرباء بالغاز، مؤكدًا حرص مجلس إدارة المؤسسة على تذليل الصعاب التي تواجهها الشركة.

وطالب بن قدارة مسؤولي الشركة بإعطاء أولوية قصوى لتنفيذ أعمال التطوير التي تضمن رفع معدلات إنتاج الغاز، والاهتمام ببرامج البيئة والسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات، إضافة لبرامج التدريب لرفع كفاءة العاملين.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض فني لأنشطة إدارات الشركة في العام 2022، والمشروعات الاستراتيجية المشتركة المزمع تنفيذها، ومنها مشروع تطوير مجمع مليتة ومشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ) لتعزيز الإنتاج وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، كما تمت مناقشة الأعمال المنجزة للعام 2022 والمشروعات التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2023.

الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
فرحات بن قدارة خلال الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
فرحات بن قدارة خلال الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة

أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية

الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبروك يناقش مع الرئيس الموريتاني 3 ملفات بينها تسوية الديون المستحقة لليبيا
المبروك يناقش مع الرئيس الموريتاني 3 ملفات بينها تسوية الديون ...
الأحد.. بلينكن في القاهرة بحثا عن دعم مشترك للانتخابات الليبية
الأحد.. بلينكن في القاهرة بحثا عن دعم مشترك للانتخابات الليبية
«الإمداد الطبي» يبدأ توزيع أدوية علاج مرضى الأورام بعموم ليبيا
«الإمداد الطبي» يبدأ توزيع أدوية علاج مرضى الأورام بعموم ليبيا
«مجلس الدولة» يعلن الانتهاء من فرز قوائم المرشحين للمناصب السيادية
«مجلس الدولة» يعلن الانتهاء من فرز قوائم المرشحين للمناصب ...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
المبروك يبحث مع ماكي سال تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال
المبروك يبحث مع ماكي سال تفعيل الاستثمارات الليبية في ......
«مؤسسة النفط» تناقش مشروعات شركة «مليتة» لعام 2023
«مؤسسة النفط» تناقش مشروعات شركة «مليتة» لعام 2023...
افتتاح أول منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت
افتتاح أول منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
«مجلس الدولة» يعلن الانتهاء من فرز قوائم المرشحين للمناصب السيادية
«مجلس الدولة» يعلن الانتهاء من فرز قوائم المرشحين للمناصب ......
المزيد