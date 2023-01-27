«مؤسسة النفط» تناقش مشروعات شركة «مليتة» لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، مشروعات شركة «مليتة» للنفط والغاز المزمع تنفيذها خلال العام 2023، بالإضافة إلى مراجعة مشروعات العام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة في مقر مؤسسة النفط بطرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، ورئيس لجنة الملاك بالشركة، والمديرين العامين ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة وأعضاء هيئة المراقبة.

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وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع، دعم المؤسسة «الدائم واللامحدود» لشركة مليتة لإنجاز مشروعاتها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، كما أثنى على جهود إدارة الشركة وكل العاملين بها لتزويد محطات الكهرباء بالغاز، مؤكدًا حرص مجلس إدارة المؤسسة على تذليل الصعاب التي تواجهها الشركة.

وطالب بن قدارة مسؤولي الشركة بإعطاء أولوية قصوى لتنفيذ أعمال التطوير التي تضمن رفع معدلات إنتاج الغاز، والاهتمام ببرامج البيئة والسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات، إضافة لبرامج التدريب لرفع كفاءة العاملين.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض فني لأنشطة إدارات الشركة في العام 2022، والمشروعات الاستراتيجية المشتركة المزمع تنفيذها، ومنها مشروع تطوير مجمع مليتة ومشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ) لتعزيز الإنتاج وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، كما تمت مناقشة الأعمال المنجزة للعام 2022 والمشروعات التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2023.

الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)

فرحات بن قدارة خلال الاجتماع السنوي لشركة «مليتة» للنفط والغاز للعام 2022، الخميس 26 يناير 2023 (مؤسسة النفط)