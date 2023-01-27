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افتتاح أول منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 12:53 صباحا
افتتاح أول منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، عن افتتاح أول منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت، وذلك بعد سلسلة من الصيانات والتحديثات لمرافق ومسطحات المنتزه.

وأفادت صفحة إدارة التواصل والإعلام للحكومة على «فيسبوك»، بأن افتتاح المنتزه، جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة فتحي باشاغا الذي وجه بإكمال جميع النواقص وتوفير مستلزمات المنتزه ليكون وجهة ترفيهية يقصدها أهالي المدنية.

ونشرت الصفحة مجموعة من الصور للمنتزه، عقب التطوير والافتتاح، لافتة إلى أن ذلك يعتبر أملاً جديدًا لأطفال سرت بعد سنوات من المآسي.

منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
منتزه ترفيهي عائلي في مدينة سرت (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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