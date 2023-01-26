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الأحد.. بلينكن في القاهرة بحثا عن دعم مشترك للانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 09:34 مساء
الأحد.. بلينكن في القاهرة بحثا عن دعم مشترك للانتخابات الليبية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الأميركي في القاهرة، 26 يوليو 2021 (الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور القاهرة الأحد المقبل، ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة قضايا إقليمية أهمها الملف الليبي.

يأتي هذا في إطار جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأميركي تشمل مصر و«إسرائيل» والضفة الغربية في الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري، «من أجل التشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية»، بحسب بيان للناطق باسم الوزارة نيد برايس.

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وأشار برايس إلى أن الوزير بلينكن سيلتقي الرئيس المصري، ووزير خارجيته سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين «لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك دعم مشترك للانتخابات في ليبيا»، حسبما أوردت وكالة «آكي» الإيطالية.

اجتماعات القاهرة
وكانت القاهرة محطة لمحاولة حل الخلافات بين مختلف الأطراف في ليبيا والتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري، حيث جمعت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بعد جهود التهدئة التي قادتها مصر بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.

وكان الرئيس المصري استقبل مساء الاثنين بالقاهرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، وتشاور معه حول القضايا الإقليمية، وذلك بعد زيارة مماثلة إلى ليبيا أثارت الكثير من التكهنات.

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