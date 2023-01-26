الليلة في «وسط الخبر»: ماذا وراء تصريحات المشري؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على التصريحات التلفزيونية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التي تحدث فيها عن تفهمات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، لكنّها «عادت خطوتين للوراء بتغيير عقيلة موقفه بعد عودته من القاهرة بسبب ضغوطات محلية وإقليمية ودولية»، بحسب المشري.

وتفتح الحلقة المقررة في التاسعة مساء نقاشًا حول تلك التصريحات مع خبراء ومهتمين بالشأن الليبي، في محاولة لتقديم قراءة حول تبعات تلك التصريحات ومصير القاعدة الدستورية التي لا يزال الجدل يدور حول بعض بنودها.

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وقال المشري في تصريحاته أمس الأربعاء إن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة، لكنه اعتبر أن نقاط النزاع ليست بين مجلسي النواب والدولة، بل بين تيارين سياسيين، قائلاً إن «خليفة حفتر الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات في ليبيا».

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