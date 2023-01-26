في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 375 من جريدة «الوسط». ونطالع في الصفحة الأولى موضوعات منها قصة ترصد تطورات المشهد السياسي الليبي وزيارة مرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية اليمينة المتطرفة إلى ليبيا، وجاءت بعنوان «ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة».

وإلى الصفحة الثالثة ونطالع فيها موضوعين أحدهما بعنوان «دائرة التدخلات الأجنبية تتسع.. وخلافات أطراف الأزمة مستمرة».

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ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع يتناول وضع التعليم الأساسي في ليبيا لمناسبة اليوم العالمي للتعليم وجاء تحت عنوان «رغم المشكلات.. ليبيا الأقل أمية مقارنة بدول الجوار».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعا يرصد زيادة إنتاجية النهر الصناعي وعنوانه «67 مليون متر إنتاج الحساونة - سهل الجفارة خلال 2022».

«فاغنر» في مرمى النيران الأميركية

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير موسع حول مصير مقاتلي فاغنر والترتيبات الأميركية الجديدة بخصوص ليبيا وجاء تحت عنوان «هل هناك طبخة سرية.. فاغنر في مرمى النيران الأميركية».

وبعنوان «الحصاد الجديد لـ(تقصي الحقائق) في ليبيا» نطالع موضوعا ثانيا في الصفحة نفسها، لمناسبة زيارة البعثة الأممية المستقلة إلى طرابلس.

ومن المشهد الليبي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعا يرصد تطورات الوضع في بوركينا فاسو بعد التظاهرات الشعبية الجارفة المطالبة برحيل القوات الفرنسية من الأراضي البوركينية. وجاء بعنوان «بوركينا فاسو على أعتاب الحقبة الروسية».

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعات منها موضوع عن لبنان بعنوان «بارقة أمل جديدة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت».

برميل النفط الليبي يتجاوز 100 دولار

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرا على لسان منظمة أوبك بعنوان «برميل النفط الليبي يتجاوز 100 دولار».

وفي الصفحة التاسعة نطالع موضوعات وتقارير منها موضوع بعنوان «4.2 مليار دولار قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في 2022». وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعا عنوانه «ليبيا تستورد وقودًا بـ36 مليار دينار سنويًا».

ليبيتان تنافسان على جوائز البوكر العالمية

وإلى الصفحة الثقافية ونطالع موضوعا عن ترشيح أديبتين ليبيتين لنيل جائزة البوكر العالمية بعنوان «نجوى بن شتوان وعائشة إبراهيم ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية».

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ومن الثقافة إلى الفن ونقرأ في الصفحة الثالثة عشر موضوعات وعدة أخبار فنية منها خبر عن جوائز «راتزي» النسخة المعاكسة للأوسكار وجاء بعنوان «توم هانكس الأسوأ».

رحيل مارتينيز عن فرسان المتوسط

وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها موضوع بعنوان «التراضي يفتح باب رحيل مارتينز بهدوء من تدريب فرسان المتوسط».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعات منها تقرير بعنوان «تونسي ونيجيري وأنغولي.. أحدث صفقات الأهلي طرابلس في الميركاتو الشتوي».