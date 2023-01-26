المبروك يلتقي رئيس زيمبابوي في داكار

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، رئيس جمهورية زيمبابوي إيميرسون منجاجاوا في السنغال، وذلك على هامش مشاركته قمة داكار (2) التي انعقدت تحت شعار «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية» بصفته محافظ ليبيا في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن المبروك تباحث مع رئيس زيمبابوي، حول السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين كما ناقشا موضوع تحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

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وانطلقت أعمال قمة «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية» بمركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمر في ديامنياديو بداكار، أمس الأربعاء، والتي تنظمها السنغال وبنك التنمية الأفريقي، بحضور أكثر من 20 دولة وحكومة أفريقية.