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اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس تعليم الصم بنسبة نجاح 91%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 02:54 مساء
اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس تعليم الصم بنسبة نجاح 91%
اعتماد نتائج نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس تعليم الصم، 26 يناير 2023، (حكومة الوحدة)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لمدارس تعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 91.13%.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اختتام امتحانات نصف العام
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، في كامل التراب الليبي.

- اختتام امتحانات نصف العام للتعليم الأساسي والثانوي

وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ والطلاب، متقدمة بالشكر إلى أولياء الأمور على جهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائهم طيلة فترة إجراء الامتحانات التي استمرت لأسبوعين متتاليين.

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